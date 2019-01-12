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DHA İSTANBUL - (yeni havadan görüntüyle) TREN HATTINDA KAZA YAPAN İKİ İŞ MAKİNESİ ÇEKİLDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Güven USTA - İstanbul DHA-  KAZLIÇEŞME -Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya mevkiindeki kaza yapan iki iş makinesi çekildi

12 Ocak 2019 15:00

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Güven USTA - İstanbul DHA-  KAZLIÇEŞME -Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya mevkiindeki kaza yapan iki iş makinesi çekildi.
Kaza, bugün saat 09.30 sularında demiryolu trafiğine kapalı olan Kazlıçeşme -Halkalı şantiyesi demiryolu güzergahının Florya -Akvaryum kesiminde meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, bir UNİMOG iş makinesi ile bir katener aracı çalışma ve malzeme taşımak üzere hatta girdi. İki iş makinesi henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada araçtan atlayan iki işçi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan çalışma sonrası iki iş makinesi çekilerek götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE YAPILAN ÇALIŞMA
-Yapılan çalışmalar
-Araçların çekilmesi
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-Kazanın hemen ardından çekilen görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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