T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - YEDİKULE'DE BİNA ÇÖKTÜ (2)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA Yedikule'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi

02 Ocak 2019 19:45

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA
Yedikule\'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Çöken binanın altında kalan bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.
Fatih Yedikule\'de sabaha karşı yanan binanın bitişiğindeki binada çökme meydana geldi. Göçükte Turgut Peker enkaz altında kaldı.
Peker\'in evde bulunan eşyalarını iki kişiyle birlikte almak için içeri girdiği bu sırada çökme meydana geldiği öğrenildi. Diğer iki kişinin kaçmayı başardığı öğrenilirken Peker\'i kurtarma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Olay yerinden görüntüler
-Kurtarma çalışmaları

DHA FEED

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera CemilDHA YedikuleFatih YedikuleGöçükte Turgut PekerPekerDiğerGörüntü Dökümü OlayFEED
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24