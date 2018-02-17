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DHA İSTANBUL -   'YEDİKULE BOSTANLARI'NIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul DHA Fatih’te bostanlar sisteminin günümüzde kadar yaşayan son örneği olan tarihi Yedikule bostanları havadan görüntülenmişti Görüntü Dökümü: ------------ -Bostanların havadan görüntüleri (ARŞİV)

17 Şubat 2018 16:11

İstanbul DHA
Fatih’te bostanlar sisteminin günümüzde kadar yaşayan son örneği olan tarihi Yedikule bostanları havadan görüntülenmişti

Görüntü Dökümü:
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-Bostanların havadan görüntüleri (ARŞİV)

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