DHA İSTANBUL - 'YEDİKULE BOSTANLARI'NIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
İstanbul DHA
Fatih’te bostanlar sisteminin günümüzde kadar yaşayan son örneği olan tarihi Yedikule bostanları havadan görüntülenmişti
Görüntü Dökümü:
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-Bostanların havadan görüntüleri (ARŞİV)
17 Şubat 2018 16:11
İstanbul DHA
Fatih’te bostanlar sisteminin günümüzde kadar yaşayan son örneği olan tarihi Yedikule bostanları havadan görüntülenmişti
Görüntü Dökümü:
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-Bostanların havadan görüntüleri (ARŞİV)
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