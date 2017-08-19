DHA İSTANBUL -  YANAN İŞ YERİNİN KAÇAK ÇALIŞTIĞI BELİRLENDİ

Haber: Enver Alas, İstanbul / DHA

Zeytinburnu\'nda 1 kişinin öldüğü 10 kişinin de yaralandığı yangının çıktığı işyerinin çalışma ruhsatı olmadığı gerekçesiyle daha önce mühürlendiği ortaya çıktı.

BOYA MAKİNESİNİN KURULUMU SIRASINDA ÇIKTI

Maltepe Mahallesi Dokumacılar Sitesi Sokak\'taki 5 katlı Aslaner Sitesi\'nin giriş katında yer alan kapı menteşesi imalathanesinde, saat 13.00 sıralarında boya makinesinin havalandırma sisteminin kurulumu sırasında patlama meydana geldi. Ardından çıkan yangın bir anda büyüdü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, Suriyelilerin de aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek kontrol altına alırken, yaralılar da ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken olay yeri ekipleri işyerinde inceleme yaptı.

İŞ YERİ DAHA ÖNCE MÜHÜRLENMİŞ

İş yerinin çalışma ruhsatı olmadığı için Zeytinburnu Belediyesi tarafından yaklaşık 6 ay önce mühürlendiği öğrenildi. Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri de işyerinde yaptıkları incelemenin ardından tekrar mühürledi. Bu arada Bayrampaşa\'da olduğu belirtilen olay yerinin, Zeytinburnu ilçe sınırları içinde kaldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Alev alev yanan işyerinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılar

-İtfaiye ve sağlık ekiplerini çalışması

-İşyerinden çıkarılan ağır yaralı

-Çevredekilerin görüntüsü

-Ağlayanlar

-Yangının olduğu yer

-Polis ve itfaiye ekipleri

-Görgü tanıkları

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Genel ve detaylar

19.08.2017 - 13.49 Haber Kodu : 170819072

19.08.2017 - 14.19 Haber Kodu : 170819077

19.08.2017 - 14.44 Haber Kodu : 170819086

