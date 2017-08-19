T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL -  YANAN İŞ YERİNİN KAÇAK ÇALIŞTIĞI BELİRLENDİ

  Haber: Enver Alas, İstanbul / DHA Zeytinburnu'nda 1 kişinin öldüğü 10 kişinin de yaralandığı yangının çıktığı işyerinin çalışma ruhsatı olmadığı gerekçesiyle daha önce mühürlendiği ortaya çıktı

19 Ağustos 2017 20:44

 

Haber: Enver Alas, İstanbul / DHA
Zeytinburnu\'nda 1 kişinin öldüğü 10 kişinin de yaralandığı yangının çıktığı işyerinin çalışma ruhsatı olmadığı gerekçesiyle daha önce mühürlendiği ortaya çıktı. 

BOYA MAKİNESİNİN KURULUMU SIRASINDA ÇIKTI

Maltepe Mahallesi Dokumacılar Sitesi Sokak\'taki 5 katlı Aslaner Sitesi\'nin giriş katında yer alan kapı menteşesi imalathanesinde, saat 13.00 sıralarında boya makinesinin havalandırma sisteminin kurulumu sırasında patlama meydana geldi. Ardından çıkan yangın bir anda büyüdü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, Suriyelilerin de aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek kontrol altına alırken, yaralılar da ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken olay yeri ekipleri işyerinde inceleme yaptı.  

İŞ YERİ DAHA ÖNCE MÜHÜRLENMİŞ
İş yerinin çalışma ruhsatı olmadığı için Zeytinburnu Belediyesi tarafından yaklaşık 6 ay önce mühürlendiği öğrenildi. Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri de işyerinde yaptıkları incelemenin ardından tekrar mühürledi.  Bu arada Bayrampaşa\'da olduğu belirtilen olay yerinin, Zeytinburnu ilçe sınırları içinde kaldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü
-------------------
-Alev alev yanan işyerinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri
//////////
-Olay yerinden görüntüler
-Yaralılar
-İtfaiye ve sağlık ekiplerini çalışması
-İşyerinden çıkarılan ağır yaralı
-Çevredekilerin görüntüsü
-Ağlayanlar
-Yangının olduğu yer
-Polis ve itfaiye ekipleri
-Görgü tanıkları
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Genel ve detaylar

19.08.2017 - 13.49 Haber Kodu : 170819072
19.08.2017 - 14.19 Haber Kodu : 170819077
19.08.2017 - 14.44 Haber Kodu : 170819086
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enver AlasDHA ZeytinburnuMAKİNESİNİN KURULUMU SIRASINDAMahallesi Dokumacılar Sitesi SokakAslaner SitesiArdındanOlaydaSuriyelilerinYangınaYangınlaYERİ DAHAMÜHÜRLENMİŞ İşZeytinburnu BelediyesiBayrampaşaZeytinburnu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24