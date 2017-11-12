DHA İSTANBUL - VODAFONE 39. İSTANBUL MARATONU'NDA BİRİNCİLER BELLİ OLDU

Haber-Kamera: Serhan TÜRK - Ali DANAŞ / İstanbul DHA

Erkeklerde Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich, kadınlarda ise Kenyalı atlet Ruth Chepngetich birinci oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından düzenlenen Vodafone 39\'uncu İstanbul Maratonu\'nda brinciler belli oldu. Maratonu erkeklerde 2 saat 11 dakika 22 saniye ile Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich, kadınlarda ise 2 saat 22 dakika 36 saniyeyle Kenyalı atlet Ruth Chepngetich birinci olarak tamamladı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden başlayan maraton, Sultan Ahmet Meydanı\'nda son buldu. Bu yıl \"Çocuklar İçin Koş\" temasıyla düzenlenen İstanbul Maratonu\'nu Tekerlekli Sandalye, 42K \"Maraton\", 15K, 10K, Halk Koşusu olmak üzere 5 ana kategoride yapıldı. 1979 yılından bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu\'na 100\'den fazla ülkeden yaklaşık 100 binin üzerinde sporcu katılım gösterdi.

Bu yıl maratonda elit atletlerin geçiş sürelerini gösteren \'Mobil Tavşan Atlet\' uygulaması da hayata geçirildi. Her kilometreye kurulan uygulama sayesinde elit atletler, hedefledikleri sürenin ne kadar önünde veya gerisinde olduklarını gördüler.

ERKEKLERDE BİRİNCİ ABRAHAM KİPROTİCH

Vodafone 39\'uncu İstanbul Maratonu\'nda 42K \"Maraton\" 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden saat 09.00\'da başladı. Sultan Ahmet Meydanı\'nda son bulan maratonda erkeklerde 2 saat 11 dakika 22 saniyelik derecesiyle Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich birinci oldu. 2 saat 11 dakika 27 saniyelik derecesiyle Kenyalı atlet Jacob Kendagor ikinci, 2 saat 11 dakika 39 saniyeyle Etiyopyalı Bazu Worku ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.

KADINLARDA BİRİNCİ RUTH CHEPNGETİCH

Maratonda kadınlarda ise birinci 2 saat 22 dakika 36 saniyeylik derecesi ile Kenyalı atlet Ruth Chepngetich oldu. İkinci 2 saat 22 dakika 40 saniye ile Kenyalı Visiline Jepkesho, üçüncü ise 2 saat 25 dakika 14 saniyelik derecesi ile Etiyopyalı Letebrhan Haylay oldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yarıştan görüntüler

-Birincilerin gelmesi

-Genel detaylar

(Spor Servisi\'nden geçilen görüntülerin kodu)

12.11.2017 - 13.17 Haber Kodu : 171112071

12.11.2017 - 12.18 Haber Kodu : 171112059