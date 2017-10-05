DHA İSTANBUL - VATAN ŞAŞMAZ VE FİLİZ AKER'İN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYAN KADIN ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da Vatan Şaşmaz\'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker\'in ceset görüntülerini para ile satmaya çalıştığı ve daha sonra internette yaydığı iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu Didem Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Didem Ç. Konya\'da gözaltına alındıktan sonra \"Yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum.\" dedi.

POLİS ÇEKİP EŞİNE, O DA AKRABALARINA ATMIŞ

Cinayet ve intihar olayının ardından Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker\'in otel odasındaki ceset görüntülerinin yayılmasının ardından soruşturma başlatılmıştı. Ankara\'dan gönderilen müfettişin yürüttüğü soruşturmada, bir polis memurunun görüntüyü çektiği tespit edilmişti. Polis memurunun görüntüyü eşine attığı onun da aile bireylerinin bulunduğu sosyal medya grubunda bu görüntüyü paylaştığı yapılan inceleme sonucu ortaya çıkmıştı. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada polis memurunun akrabası olduğu iddia edilen Didem Ç.\'nin görüntüleri bazı medya kuruluşlarına para karşılığı pazarlamaya çalıştığı tespit edilmişti.



\"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM\" DEDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından aranmaya başlanan Didem Ç.\'nin izi Konya\'da bulundu. Gözaltına alınan Didem Ç. İstanbul\'a getirilerek sorguya alındı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde görüntüleri sosyal medya üzerinden aldığını ve basın kuruluşlarına pazarlamaya çalıştığını itiraf ettiği öğrenildi. Didem Ç.\'nin yaptığının suç olduğunu bilmediğini, daha sonra arandığını öğrendiğinde korktuğunu ve bu nedenle saklandığını anlattığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edilen Didem Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



