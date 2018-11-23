T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - VATAN CADDESİ'NDE KAZA ATLATAN MOTORCULARIN TEPKİSİ SERT OLDU

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA Vatan Caddesi'nde önlerine aniden dönüş yapan otomobile çarpmaktan son anda kurtulan motosikletlerin tepkisi sert oldu  Fatih Vatan Caddesi'nde ilerleyen 2 motosikletlinin önüne en sağ şeritten gelen bir sürücü direksiyo

23 Kasım 2018 13:10

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA
Vatan Caddesi\'nde önlerine aniden dönüş yapan otomobile çarpmaktan son anda kurtulan motosikletlerin tepkisi sert oldu
 Fatih Vatan Caddesi\'nde ilerleyen 2 motosikletlinin önüne en sağ şeritten gelen bir sürücü direksiyon kırdı. Motosikletliler otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Kazayı son anda atlatan motosikletlilerin otomobil sürücüsüne tepkisi sert oldu. Motosikletinden inen bir sürücü, aracı tekmeledi, sürücüye vurdu. Hatasının farkında olan otomobil sürücüsü defalarca özür diledi. Yanında eşi bulunan otomobil sürücü, çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştı. Olay anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
----------
Olay anı
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Erhan TEKTENDHA Vatan CaddesiVatan CaddesiMotosikletlilerKazayıMotosikletindenHatasınınYanındaOlayGörüntü Dökümü Olay
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24