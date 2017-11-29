DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA OKUL SERVİSİ SALDIRISINDA EŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Üsküdar\'da park halindeki servis aracına silahlı saldırı düzenleyerek eşi Asiye Aykan\'ı (40) öldürdüğü, servis sürücüsü Mehmet Yılmaztürk\'ü yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Yılmaz Aykan, mahkemece, “Eşi kasten öldürmek\" suçundan tutuklandı.

Üsküdar\'da dün meydana gelen olaydan sonra saldırıyı gerçekleştirdikten sonra gözaltına alınan Yılmaz Aykan, emniyet işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan Yılmaz Aykan, sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi.

Yılmaz Aykan, sorgusunda eşinin, kendisini olayda yaralanan Mehmet Yılmaztürk ile aldattığını ileri sürerken konuşmak için buluştuklarında, bir anlık öfke ile silahını çıkarıp ateş açtığını anlattı. Yılmaz Aykan\'ın, “Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Denk gelip gelmediğini de hatırlamıyorum. Ben Mehmet Yılmaztürk\'e ateş etmeye çalışırken, eşim elimi tutup bana müdahale etmeye çalıştı. Mehmet Yılmaztürk bu arada kaçınca, o karmaşada eşime de ateş ettim. Ama kaç tane ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Olayda kullandığım silahı bir hafta önce satın almıştım. Ailemi korumak için bir silaha ihtiyacım olduğunu düşündüğüm için aldım. Amacım, Mehmet Yılmaztürk\'ü korkutmak ve ailemden uzak durmasını sağlamaktı. Her şey bir anda oldu. Pişmanım\" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Mahkeme, Yılmaz Aykan\'ı “Eşi kasten öldürmek\" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Saldırının gerçekleştiği servis aracı

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Görgü tanıklarıyla röp.

-Yaşanan hareketlilik

-Şüphelinin adliyeye sevki

28.11.2017 - 13.33 - Haber Kodu : 171128077

27.11.2017 - 20.32 Haber Kodu : 171127189

27.11.2017 - 21.32 Haber Kodu : 171127199



