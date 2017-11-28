DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA LASTİĞİ PATLATILAN OTOMOBİLDEN 2 KİLO ALTIN ÇALINDI

Ramazan EĞRİ /İstanbul DHA

Üsküdar\'da, akaryakıt istasyonunda yakıt aldıktan sonra park edilen ve hırsızlar tarafından lastiği patlatıldığı düşünülen otomobilden 2 kilogram altın çalındı.

Polis merkezine giderek otomobilinden altın çalındığını bildiren kuyumculara altın pazarlama işinde çalışan Zeki Günayalp, Libadiye Caddesi\'ndeki bir akaryakıt istasyonuna aracına yakıt almak için girdiğini, yakıtı aldıktan sonra lastiğinin patlamış olduğunu fark ettiğini, bu nedenle aracını akaryakıt istasyonunun yan kısmına park ettiğini söyledi.

Günayalp, pompacılara yakınlarda lastikçi olup olmadığını sormak için gidip geri geldiğinde, aracında bulunan ve içinde yaklaşık 2 kilogram altın olan çantanın çalındığını fark ettiğini bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası kayıtlarını incelerken işyeri çalışanlarının ifadelerine başvurdu.

Olayla ilgili çalışma sürüyor.

Olayı anlatan Zeki Günayalp, \"Arabanın lastiğinin patlak olduğunu fark ettik. Tam çıkıyordum geri geri yanaştım. Arkadaşlara lastikçi sormak için indiğimde, ön tarafta kuyumcu çantam vardı alıp gittiler. 2 kilo civarında altın vardı. Benim gördüğüm iki kişi vardı, takipli.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Lastiği patlatılan otomobil

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

Görgü tanıklarıyla röp.