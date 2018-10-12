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DHA İSTANBUL - ÜNLÜLERİN SOSYAL MEDYA HESAPLARININ ÇALINMASI DAVASI (1)

- ENGİN ALTAN DÜZYATAN'A ZORLA GETİRME KARARI Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pı

12 Ekim 2018 16:37

- ENGİN ALTAN DÜZYATAN\'A ZORLA GETİRME KARARI

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA
Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 57 kişinin başta Instagram ve twitter olmak üzere sosyal medya hesaplarını ele geçirerek \'para koparmak amacıyla şantaj\' yaptığı iddia edilen 3\'ü tutuklu 18 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, 2 sanığın tahliyesine karar verilirken; tanık sıfatı bulunan oyuncu Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. 

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