DHA İSTANBUL - UMRE YOLCUSU ENDONEZYALI KADIN ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Umre\'ye gitmek üzere Endonezya\'dan İstanbul\'a gelen 59 yaşındaki Naımah Naıh Gawang isimli yolcu, bu akşam Atatürk Havalimanı\'nda, uçağını beklerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Endonezyalı yolcu ailesinin isteği üzerine İstanbul\'a defnedileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Umre\'ye gitmek için özel bir tur şirketi aracılığıyla Endonezya\'dan yola çıkan Naımah Naıh Gawang isimli 59 yaşındaki kadın yolcu, 4 gün önce aktarmalı olarak İstanbul\'a geldi. İstanbul\'da 4 gün kalan Endonezyalı yolcu, umre ziyareti için kutsal topraklara gitmek için bu akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı\'na geldi. Güvenlik kontrolünden geçen yolcu, Dış Hatlar Terminali\'nde aniden rahatsızlandı. Özel sağlık polikliniğine getirilen Endonezyalı yolcunun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Naımah Naıh Gawang kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gawang\'nın cenazesi, ailesi Endonezya\'da olduğu için konsolosluk yetkililerine teslim edildi. Hayatını kaybeden yolcu daha sonra ambulansla özel bir hastanenin morguna kaldırdı. Naımah Naıh Gawang\'nın cenazesinin ailesinin isteği üzerine İstanbul\'da defnedileceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Endonezyalı yolcunun cesedenin sağlık merkeziden çıkartılması

-Ambulansa bindirilmesi

-Detay görüntüler



