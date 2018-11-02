DHA İSTANBUL - Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi toprak altında (3)

İBB’DEN İKİNCİ AÇIKLAMA

Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde metro çalışması sırasında yaşanan göçük olayıyla ilgili İBB’den ikinci bir açıklama yapıldı. Açıklamada, çöken kısımda bir inşaata ait güvenlik kulübesinin içerisinde 2 görevlinin bulunduğu belirtilerek, \"göçüğün zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir\" denildi. Açıklama şu bilgilere yer verildi:

“02 Kasım 2018 Cuma 01.20 saatlerinde Dudullu – Bostancı Metro Hattı’nın Parseller İstasyonu ile Depo Sahası arasındaki tünel imalatlarının, istasyon tarafındaki son genişletme etabında çökme meydana gelmiştir.

İstasyon kazı destek sisteminde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Çöken kısım istasyon dışında; yol altında, site önünde yer almakta olup siteye ait güvenlik kulübesi oluşan boşluğa düşmüştür. Alınan ilk bilgilerde güvenlik kulübesi içerisinde 2 kişinin bulunduğu ifade edilmiş olup kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir.

İBB Raylı Sistemler, AKOM, İtfaiye, Yol Bakım, İSKİ, Zabıta, 153 Yerinde Çözüm ekipleri 10 araç ve iş makinesi, 38 personel ile olay yerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışmalar esnasında çevredeki bina ve yol ölçümleri düzenli olarak kontrol edilmekte olup, yapılan kontrollerde olay öncesinde herhangi bir deformasyon gözlenmemiştir. Çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Meydana gelen çökmenin zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir.”

İTFAİYE EKİBİNİ TAŞIYAN HALATLAR KOPTU: 1 İTFAİYECİ ELİNDEN YARALANDI

Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde metro çalışması sırasında yaşanan göçük olayıyla ilgili toprak altındaki güvenlik görevlilerini arama kurtarma çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerini taşıyan vince bağlı 4 halattan 3’ü koptu. Kopan halata bağlı sepetteki itfaiyecilerden Ekip Amiri Serdar Yahşi hafif şekilde elinden yaralandı. Yahşi’ye ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ambulansta yapıldı. Elinden yaralanan Yahşi’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA