DHA İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE POLİS MEMURUNU VURAN SOYGUNCULAR YAKALANDI; SOYGUN ANI KAMERADA

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

Ümraniye\'de soygun için girdikleri markette, alışveriş yapan polis memuru Salih Aycan\'ı bacağından vurarak kaçan 4 şüpheli yakalandı. Gasp Büro Amirliği ekiplerince 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanan şüphelilerin poliste çok sayıda suçtan kaydının olduğu öğrenildi. Soygun anı saniye saniye güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Site Mahallesi Cevahir Caddesi Üzerinde bulunan bir marketler zincirinin şubesinde 1 Kasım tarihinde meydana geldi. İddialara göre, maskeli ve silahlı 3 kişi, silah tehdidiyle çalışanları etkisiz hale getirdi. Kasadan bir miktar para, sigara ve alkol alan soyguncular, kaçmaya başladı. Bu sırada, markette alışveriş yapan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru Salih Aycan, soyguncuları fark ederek silahını çekti. Polisin dur ihtarına uymayan soyguncular da silahlarını çekince çatışma çıktı.

Çatışmada, polis memuru bacağından yaralanırken soyguncular yaya olarak kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sabaha kadar durmaksızın yaptığı çalışmalar neticesinde 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Olaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin evinde çıkan işaretli kask, çetenin karıştığı çok sayıda market soygununu da ortaya çıkardı.

SUÇ MAKİNALARI

Gözaltına alınan K.Y. , M.Ö. , M.İ. ve O.A. \'nın poliste 1 araç çalma, 5 market gaspı, 2 kapkaç, 1 mala zarar verme ve 1 oto gaspı teşebbüsü olaylarına karışmış olduklarına dair kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde marketlere dadanan şüpheliler Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY ANLARI KAMERADA

Şüphelilerin polisi vurdukları olayın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde elleri silahlı ve yüzleri maskeli gaspçılar markete girip, kasiyere silah çekiyor, sigara kolisi ile alkollü içecek dolu koliyi sürükleyerek götürmeye çalışıyorlar o sırada kendilerini fark eden polis memuru ateş edince bırakıp kaçıyor. Polis memuru bacağından vuruluyor.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamera görüntüleri

-Elleri silahlı ve yüzleri maskeli gaspçıların markete girmesi

-Kasiyere silah çekmesi

-Kolileri götürmesi

-Polis memurunun yaralanması



