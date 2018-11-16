DHA İSTANBUL - ULAŞTIRMA BAKANINDAN PENDİK-HALKALI YHT HATTIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA (1)

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - İSTANBUL DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattıyla ilgili açıklamada bulundu. Hattın İstanbul-Pendik\'e kadar hizmet verdiğini belirten Turhan, \"Pendik-Halkalı hattını da inşallah 2019\'un ilk çeyreğinde hizmete açacağız. Böylece yolcular, Pendik\'te hızlı trenden inmeden seyahatlerine devam edebilecek. Aynı şekilde Konya-İstanbul hattında da bu seyahat yapılabilecek\" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Bakanın açıklamaları