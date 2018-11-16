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DHA İSTANBUL - ULAŞTIRMA BAKANINDAN PENDİK-HALKALI YHT HATTIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA (1)

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - İSTANBUL DHA Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattıyla ilgili açıklamada bulundu

16 Kasım 2018 14:43

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - İSTANBUL DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattıyla ilgili açıklamada bulundu. Hattın İstanbul-Pendik\'e kadar hizmet verdiğini belirten Turhan,  \"Pendik-Halkalı hattını da inşallah 2019\'un ilk çeyreğinde hizmete açacağız. Böylece yolcular, Pendik\'te hızlı trenden inmeden seyahatlerine devam edebilecek. Aynı şekilde Konya-İstanbul hattında da bu seyahat yapılabilecek\" dedi. 

Görüntü Dökümü:
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-Bakanın açıklamaları

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