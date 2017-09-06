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DHA İSTANBUL - UÇAĞIN KARŞISINA YİNE DRONE ÇIKTI

* PİLOT : SİYAH VE SARI RENKLİ

06 Eylül 2017 16:31

* PİLOT : SİYAH VE SARI RENKLİ... MALUMATINIZ OLSUN BAYAĞI BÜYÜK \" 

Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN, İstanbulDHA
Atatürk Havalimanı\'na iniş yapan uçağın pilotu, drone ( insansız hava aracı ) ile karşılaşınca durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrolörüne bildirdi. Dün sabah saatlerinde yaşanan olayda  Atatürk Havalimanı hava sahasında uçurulması yasak  olan drone\'yle 2 bin 500 feet (750 metre) yükseklikte karşılaşan bir havayolu şirketinin pilotu durumu \"2 bin 500 feette siyah ve sarı renkli bir drone vardı. Malumatınız olsun bayağı büyük \" diyerek kuleye aktardı. 
Pilot ve kule arasında yaşanan drone diyaloğu telsiz konuşmalarına yansıdı. Pilotun olayı rapor etmesi üzerine insansız hava aracının bulunması için çalışma başlatıldı.  


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-İnişe geçen bir uçak
-Atatürkm havalimanı kule ve detaylar

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