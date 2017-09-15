DHA İSTANBUL - TÜRK SAVUNMA SANAYİNİN KURUCUSU NURİ KİLLİGİL'İN ADI HALİÇ'TE YAŞAYACAK





Haber-Kamera; Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,(DHA)

1949 yılında yapılan ve halen aydınlatılamayan bir sabotajla Sütlüce\'deki milli silah ve cephane fabrikasında şehit olan Nuri Paşa ve arkadaşlarının adı Haliç Parkı\'nda yaşayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Sütlüce\'deki silah ve cephane fabrikasının olduğu parka \' adı verildi ve bir anıt dikildi. Enver Paşa\'nın kardeşi olan ve Atatürk ile birlikte Trablusgarp\'ta da savaşan Nuri Killigil, fabrikanın patlatılması sırasında yaşamını yitiren 27 kişi arasındaydı.

MİLLİ MÜCADELE\'DEN SAVUNMA SANAYİ\'NE…

\'Nuri Killigil Parkı\' olarak değiştirilen parkın ve anıtın açılışında konuşan İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı müdürü Ramazan Minder, “Bizler bu kahramanları unutmamak için buradayızö dedi. Minder, “Nuri Paşa sadece Kafkasya\'da değil Trablus\'ta, Balkanlarda ve Milli Mücadele\'de yararlılıklar göstermiş önemli bir komutandı. İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı. Nuri Paşa\'nın bir diğer önemli özelliği de Türk savunma sanayinin kurucularından birisi olmasıydıö diye konuştu.

“İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUĞU NURİ PAŞA\'YA BORÇLUYUZö

Enver Paşa\'nın torunu Arzu Enver Eroğan ise “İlk bağımsız Türk Cumhuriyeti olan Azerbaycan bayrağında ay yıldız hala yer alıyorsa ve Anadolu Türklüğü ile Azerbaycan Türklüğü arasındaki sağlam köprü halen bozulmadıysa bugün anıtı önünde bulunduğumuz Osmanlı\'nın son zaferini bizlere armağan etmiş olan Nuri Paşa\'ya borçluyuzö dedi.

NURİ KİLLİGİL KİMDİR?

“Nuri Killigil(Nuri Paşa) 1881 İstanbul doğumlu. Osmanlı ordusunda subay olan Killigil, Cumhuriyet döneminde tüccar ve sanayici oldu. Enver Paşa\'nın kardeşi olan Killigil, 1918\'de Bakü\'nün Ruslardan kurtarılmasını sağlayan Kafkas İslam Ordusu\'nun komutanıydı. 1. Dünya Savaşı\'ndan sonra Almanya\'da yaşayan Nuri Killigil, 1923\'te Türkiye\'ye döndü. 1925 yılında Atatürk\'ün imzasıyla, yarbay rütbesiyle emekliliği onaylandı. Zeytinburnu\'nda madeni eşya fabrikası kurdu. Fabrikada daha sonra tabanca, matara, demir çubuk, gaz maskesi ve mermi üretmeye başladı. 1941\'de Turancı harekete gizli destek vererek Almanların müttefikliğini kazandı. Killigil fabrikasını genişleterek Sütlüce\'ye, bugün adı verilen parkın bulunduğu araziye taşıdı. Havan ve havan mermisi üretimine başladı. 2 Mart 1949 günü peş peşe üç büyük patlama meydana geldi. Aralarında Nuri Killigil\'in de bulunduğu 27 kişi bu patlamada yaşamını yitirdi. Patlamanın kimler tarafından gerçekleştirildiği ise meçhul kaldı.

Görüntü Dökümü

- Törenden görüntüler

- Saygı duruşu, İstiklal Marşı

- Atatürk Kitaplığı müdürü Ramazan Minder\'in konuşması

- Enver Paşa\'nın torunu Arzu Enver Eroğan\'ın konuşması

- Beraber fotoğraf çekilmesi

- Genel ve detay görüntüsü

