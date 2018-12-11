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DHA İSTANBUL - TURİSTE TACİZLE SUÇLANAN TAKSİCİYE TAHLİYE (1)

- Turist şikayetinden vazgeçti

11 Aralık 2018 15:31

- Turist şikayetinden vazgeçti.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Şişli\'de Tayland uyruklu turist kadına tacizde bulunduğu ve fazla ücret alarak dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan taksici Birol Topal, bugün çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi. Duruşmada, müşteki Nıonn Sonthu\'nun \"Cinsel saldırı\" suçlamasından ara celseye gelerek şikayetinden vazgeçtiği de ortaya çıktı. Bunun üzerine mahkeme sanık ve müşteki arasında uzlaşma sağlanması için dosyanın Uzlaştırma Bürosu\'na gönderilmesine karar verdi. 

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