DHA İSTANBUL - TOPBAŞ'TAN VEDA TWEETLERİ

İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Başkanlığı\'ndan bu akşam yaptığı basın açıklamasıyla istifa eden Kadir Topbaş, resmi Twitter hesabından veda mesajı yayınladı.

Kadir Topbaş, resmi hesabından attığı tweetlerde şu mesajı paylaştı:

Bugün itibariyle büyük bir şerefle sürdürdüğüm İstanbul Belediye Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. 3 dönemdir bana güvenen ve yetki veren İstanbullular\'a teşekkür ediyorum. Beni aday göstererek bu onurlu görevi yapmamı sağlayan Sn. Cumhurbaşkanımız\'a ve AK Partim\'e şükranlarımı sunuyorum. Haksız ithamlarda bulunanlar da dahil olmak üzere herkese hakkımı helal ediyorum. Göreve başladığımda \"Hayatım İstanbul\" demiştim. Gönüllerinizde güzel izler bırakmış olmayı umuyorum. Her zaman dualarımda olan İstanbullular\'ın dualarında olabilmek ümidiyle... Allah\'a emanet olun.