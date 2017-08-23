

Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, İBB Alibeyköy Fidanlığı\'na inceleme gezisi düzenledi. Basın mensuplarına Avrupa\'nın en büyük saksılı ağaç fidanlığını, toprak üretim tesisini ve toprak analiz laboratuvarını gezdiren Kadir Topbaş, golf arabaları ile yapılan gezide aracın direksiyona geçti. Kendisini takip eden gazetecilere dalından meyve ikram eden Topbaş, “Şehirde yaşayanlar, özellikle de çocuklar ağaçları bilmiyor. Meyveyi tanıyor ama nasıl yetiştiğini bilmiyor\" dedi.

GAZETECİLERE DALINDAN MEYVE İKRAM ETTİ

Alibeyköy\'deki tesislerde bulunan toprak laboratuarını ziyaret eden ve buradaki çalışmalar hakkında bilgi alan Topbaş, toprakların analiz edildiği bu merkezin Türkiye\'nin en büyük toprak hazırlama merkezi olduğunu söyledi. Daha sonra meyve ağaçlarının yetiştirildiği bölüme geçen Topbaş, gazetecilere ağaçları tanıttı. Ağaçlardan meyve kopartıp gazetecilere ikram eden Topbaş, “Şehirde yaşayanlar, özellikle de çocuklar ağaçları bilmiyor. Meyveyi tanıyor ama nasıl yetiştiğini bilmiyor\" şeklinde konuştu.

SAKSIYA FESLEĞEN DİKTİ

Daha sonra Bahçe Marketteki çiçekleri inceleyen Topbaş, eline eldiven geçirip, önlük takarak saksıya fesleğen dikti. Topbaş diktiği fesleğenleri bir gazeteciye hediye etti.

“SADECE BENİM BAŞKANLIK DÖNEMİMDE DİKİLEN AĞAÇ SAYISI 10 MİLYONA ULAŞTI\"

Gezisinin ardından açıklama yapan Topbaş, ulaşımdan sonra en büyük yatırımı çevreye yaptıklarını belirtti. 410 bin metrekarelik bir alana kurulu Alibeyköy\'deki fidanlıkta 3 milyon saksılı çiçek ve ağaç olduğuna dikkat çeken Topbaş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı ile birlikte İstanbul\'da bu güne kadar milyonlarca ifade edeceğimiz ağaçlar dikildi. Sadece benim başkanlık döneminde dikilen ağaç sayısı 10 milyona ulaştı\" dedi.

İSTANBUL\'DA EN BÜYÜK YATIRIM ULAŞIMDAN SONRA ÇEVRE

Aşırı yağışlar ve yağışlarla birlikte yaşanan sıkıntılara değinen Topbaş, “Çevreye olan hassasiyetimiz gelişmediği takdirde, bunların giderek artacağı ekolojik kıyametten bahsediliyor. Çevre bilincinin oluşması açısından İstanbul\'a sadece ulaşım sistemleri değil çevreyle ilgili çok ciddi yatırımlar yapmaktayız. İBB olarak İstanbul\'a en büyük yatırımımız ulaşımdan sonra çevre ile ilgili\" dedi.

İSTANBUL\'A HAS GÜL VE LALE ÜRETİLECEK

2 milyon gül üretildiğini, bu rakamın da 1,5 milyonunun İstanbul\'da kullanıldığını söyleyen Topbaş, “Dünyaca bilinen Fransız Meilland Gülleri\'nin Türkiye\'deki tek üreticisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biziz. Ayrıca İstanbul\'a has gül ve lale ile ilgili de bir ar-ge çalışmamız varö dedi. Topbaş, özellikle alım garantili çiçek, ağaç ve fidan alanda çalışan insan sayısının 20 bini geçtiğinin altını çizdi.

“BU TOPRAKLARIN DEĞERLERİNİ KAYBETMEDİĞİMİZ SÜRECE SAĞLIKLI YAŞAM SÜRDÜREBİLİRİZ\"

Toprağa özgü zenginliklerin ve değerli tohumların yok olmaması için dikkatli olunmasını söyleyen Topbaş, genetiği değiştirilmiş besinlere karşı da dikkatli olunması konusunda uyardı. Topbaş, “Her şey mevsiminde güzel. \'Ne yiyelim uzun yaşayalım\' diyorlar. Biz \'Ne yiyelim sağlıklı yaşayalım\' diyoruz. Bu toprakların değerlerini kaybetmediğimiz sürece sağlıklı yaşam sürdürebiliriz\" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü

- Topbaş\'ın golf arabası kullanması

- Gazetecilerin takibi

- Topbaş\'ın laboratuvarı gezmesi

- Topbaş\'ın meyve ağaçlarını tanıtması

- Dalından meyve kopartması

- Topbaş\'ın bahçe marketi gezmesi

- Topbaş\'ın saksıya fesleğen dikmesi

- Topbaş\'ın açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

