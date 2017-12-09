Haber-Kamera: Taner YENER - İdris TİFTİKCİ /İSTANBUL,(DHA)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İnovasyon ve İnovalig Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı törenle sahiplerine verildi.

İstanbul Kongre Merkezi\'nde gerçekleştirilen ödül töreninde \"İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü\" kategorisinde Türkiye şampiyonu Arzum Elektrikli Ev Aletleri oldu. Arzum Elektrikli Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın elinden aldı.

“İLERİ DOĞRU KOŞACAĞIZ\"

Ödülün kendileri için çok önemli olduğunu belirten Kolbaşı, “Biz küçük elektrikli ev aletleri markasıyız. Çok rakibimiz var. Ama yaptığımız yeniliklerle son dönemde ciddi anlamda ayrıldık, ayrıştık. Bunun şu farkı var. Bir kere rekabette öne çıkıyorsun. Girişimci ruhun bir kere hiçbir zaman düşmeyecek, hep öne doğru düşeceğiz. İleri doğru koşacağız“ dedi.



“ULUSLARARASI ALANDAKİ YENİ OYUN YENİ BAŞLIYOR\"

Murat Kolbaşı şimdi kendileri için önemli olanın sürdürülebilirliği devam ettirmek olduğunu vurgulayarak, \"Oynadığımız bu ligde bu başarıyı ileriye taşıyalım. Bu bizim içinde önemli bir başlangıç önemli bir başlangıç. Son bir buçuk yıl içerisinde 16 tane tasarım ödülü aldık ürünlerle ilgili bu aslında bizi çok motive etti. Ama bugün aldığımız ödül sayın Cumhurbaşkanımızdan, sayın Bakanımızdan, sayın TİM başkanından geldi. Hakikaten bizi de çok motive etti. Bundan daha iyilerini uluslararası alanda yapacağız. Tasarım ödüllerini almıştık şimdi inovasyonda da dünyada da başarılı işlere imza atacağız. Biliyorsunuz biz çok Türk kahvesini konuşuyoruz orada ayrışıyoruz. Ama biz her kategoride ayrışacağız bunu da devam ettireceğiz. Uluslararası alandaki yeni oyun yeni başlıyor bizim içinde “ diye konuştu. Ödül töreni sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödül alan kurum yöneticileri ile birlikte fotoğraf çektirdi. Erdoğan sahnede yöneticilerle bir süre sohbet etti.

Ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın elinden alan İnovalig Şampiyonları şu şekilde:

\"İnovasyon Stratejisi\" kategorisinde Türkiye şampiyonu Farplas Oto Yedek Parça adına CEO Ömer Burhanoğlu,

\"İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü\" kategorisinde Türkiye şampiyonu Arzum Elektrikli Ev Aletleri adına Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı,

\"İnovasyon Döngüsü\" kategorisinde Türkiye şampiyonu Temsa Global adına Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı,

“İnovasyon Kaynakları\" kategorisinde Türkiye şampiyonu Turkcell adına Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça,

“İnovasyon Sonuçları\" kategorisinde Türkiye şampiyonu VSY Biyoteknoloji adına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş



İkincilik Ödülleri

-İnovasyon Stratejisi - Organik Kimya

-İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü - Saray Bisküvi

-İnovasyon Döngüsü - THY ve Sun Tekstil

-İnovasyon Kaynakları - Rollmech Automotive

-İnovasyon Sonuçları - SBS Bilimsel Çözümler, BEE\'O Propolis



Üçüncülük Ödülleri

-İnovasyon Stratejisi - Kordsa

-İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü - Aktif Yatırım Bankası

-İnovasyon Döngüsü - Uyumsoft

-İnovasyon Kaynakları - Maxion Jantaş

-İnovasyon Sonuçları - Barida

-KOBİ Özel Ödülü - Evteks

TİM İnovasyon Ödülleri

-Patent Liderliği Özel Ödülü: Koç Holding CEO Levent Çakıroğlu

-Hizmet İnovasyonu Özel Ödülü: Çalık Holding YKB Ahmet Çalık

-Açık İnovasyon Özel Ödülü: Sabancı Holdding Sanayi Grubu Başkanı Cenk Alper

-Girişim Finansmanı Özel Ödülü: TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici

-İnovasyon Dönüşümü Özel Ödülü: THY YKB İlker Aycı

-İletişim İnovasyonu Özel Ödülü: Turkcell YKB Ahmet Akça

Görüntü Dökümü:

----------------

-Ödül töreninden görüntü

-Kolbaşı\'nın açıklamaları

