DHA İSTANBUL - THY'DEN ÖĞRETMENLERE ÖZEL İNDİRİM

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)

Türk Hava Yolları(THY), 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle 31 Mart tarihine kadar yapılan iç hat seyahatlerde, öğretmenler ve ailelerinin iç hat biletlerinde yüzde 25 indirim uygulanacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları, konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Öğretmenlerimiz ve onlarla birlikte seyahat eden aileleri için iç hat seferlerimizde %25 indirim uyguluyoruz. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü\'nü bugünden kutluyoruz. İç hat öğretmen indiriminden Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı olarak çalışan öğretmenler ve Yüksek Öğretim Kurulu bünyesinde görev yapan öğretim üyeleri, aileleriyle birlikte faydalanabiliyorlar. Biletleme dönemi: 20 Kasım 2017- 24 Mart 2018, Seyahat dönemi: 20 Kasım 2017-31 Mart 2018.

AYNI SOYADINA SAHİP 4 YOLCU BU İNDİRİMDEN YARARLANABİLECEK

Kampanya koşullarının da yer aldığı yazılı açıklama şöyle devam etti:

İç hat öğretmen indirimi; Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet iç hat seferleri (aktarmalı seferler dahil) ile Türk Hava Yolları Hopa ve Anadolu Jet Ercan seferlerinde uygulanacaktır. Codeshare (ortak) uçuşlarda, Türk Hava Yolları Kıbrıs Ercan seferlerinde, açık biletlerde ve promosyon sınıflarında iç hat öğretmen indirimi geçerli değildir. İç hat öğretmen indirimi sadece Türk Hava Yolları satış ofislerinde düzenlenen biletlerde geçerlidir. Kampanya tarihinden önce ilgili seyahat dönemi için rezervasyon yaptırmış yolcularımız da indirimden faydalanabilirler. İç hat öğretmen indiriminden aynı rezervasyondaki aynı soyadlı en fazla 4 yolcu faydalanabilir. Çift soyadına sahip yolcular, rezervasyon sırasında soyadı bölümüne beraber seyahat edecekleri ailesine ait soyadını girerek indirimden yararlanabilirler.

Yolculardan biri gruptan ayrı seyahat etmek isterse yapılan indirim geçersiz olacak ve indirimsiz ücret kullanılacaktır.

