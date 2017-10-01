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DHA İSTANBUL -  THY UÇAĞI KUŞ SÜRÜSÜNE GİRDİ, MOTOR PALLERİ HASAR GÖRDÜ

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)  İstanbul-Brüksel seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı kalkıştan bir süre sonra kuş sürüsüne girdi

01 Ekim 2017 14:42

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) 
İstanbul-Brüksel seferini yapan Türk Hava Yolları\'na (THY) ait yolcu uçağı kalkıştan bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Geri dönen uçak havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, yolcular terminale alındı. Olay sonrası uçağın motor pallerinde hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları\'nın (THY) TK-1937 sefer sayılı TC-JRO kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçağı 143 yolcusuyla Brüksel seferini yapmak üzere saat 08.00 sıralarında Atatürk Havalimanı\'ndan havalandı. Uçak kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi\'yle irtibata geçerek geri dönmek için izin istedi. Uçak havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, yolcular terminale alındı. THY uçağında yapılan teknik kontrollerde motorun pallerinde hasar meydana geldiği tespit edildi. Uçak seferden çekilirken, yolcular tahsis edilen başka bir uçakla yaklaşık 2 saatlik bir rötarın ardından saat 10.20\'de Brüksel\'e gönderildi.

 

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