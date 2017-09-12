DHA İSTANBUL -  THY, MİAMİ YOLCULARINI TAHLİYEYE BAŞLIYOR

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL(DHA)

ABD\'nin Florida eyaletinde etkili olan Irma kasırgası nedeniyle 9,10 ve 11 Eylül tarihlerinde Miami seferlerinin iptal etmek zorunda kalan THY, 13 Eylül Çarşamba günü ilk seferini gerçekleştirecek. THY İptal olan seferler nedeniyle bölgeden ayrılamayan yolcular için de Miami\'den İstanbul\'a ek sefer koydu.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Miami yolcularımızın dikkatine;

Amerika Birleşik Devletleri\'nde etkili olan Irma kasırgası nedeniyle yolcularımızın uçuşlarının aksamaması için, 13 Eylül tarihinde Miami\'den İstanbul\'a bir ek sefer planlanmıştır. TK6882 uçuş koduyla icra edilecek seferimiz 03.30 lokal saati ile hareket edecektir. Yarın aynı zamanda TK77 IST-MIAMI seferi de saat 13.30\'da icra edilecek.\"

KASIRGA HAVANA UÇUŞUNU İPTAL ETTİRDİ

Bu arada Irma kasırgası nedeniyle THY\'nin Havana uçuşu da iptal oldu. THY resmi sitesinden yapılan duyuruda “12 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilecek TK-183 numaralı İstanbul - Havana - Caracas - İstanbul seferlerimizin Havana uçuşları Irma Kasırgası nedeniyle iptal edildi. Seferlerimiz İstanbul - Caracas - İstanbul güzergâhında tarifeli saatlerinde gerçekleştirilecektir\" denildi.

