DHA İSTANBUL -  THY ÇALIŞANLARINDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA)

TÜRK Hava Yolları (THY) çalışanlarının Somali\'nin ardından Arakan için de kendi aralarında topladıkları paraları THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık\'a teslim etti. Aycı, “Arkadaşlarımız kendi maaşlarından şu an 500 bin lira civarında para topladılar. Belli bir miktar şirket olarak biz de destek olduk. Arkadaşlarımız Somali\'de olduğu gibi Arakan\'a da yardım elini uzatıyor\" dedi.

THY, 5-11 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya\'da düzenlenecek Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Kurulu Yasal Toplantılarına ulaşım sponsoru oldu. Konuyla ilgili olarak THY Genel Müdürlük binasında düzenlenen basın toplantısına THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Kızılay Genel Müdürü Dr. Kerem Kınık, THY ve Kızılay idarecileri yer aldı.

THY HER GÜN 10 BİN ÜNİTE KAN TAŞIYOR

Antalya\'da düzenlenecek toplantıya sponsor olan THY yönetimine teşekkür eden Kızılay Genel Müdürü Dr. Kerem Kınık, “ Bayrak taşıyıcımız, gururumuz, Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketimiz gene hamiyetperverliğini gösterdi ve sosyal sorumluluk bilinciyle genel kurulumuza taşıyıcı ana sponsoru oldu. Bizim Türk hava yolları ile kesişen çok iyi hikayelerimiz var. Her gün 10 bin ünite kanımızı alıp laboratuvara getiren bunu hastaneye götüren, her yıl 9 milyon insanın şifa bulması için o kanları bin 300 tane hastanenin kapısına koymamıza vesile olan ve bunların tamamını ücretsiz yapan Türk Hava Yolları\'dır\" dedi.

\'İNSANİ KÖPRÜLER KURMAK BİZİM TARTIŞMASIZ VAZİFEMİZDİR\'

THY olarak yardıma ihtiyaç duyan bölgelere gönül köprüsü kurduklarını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, şunları söyledi:

“Biz milli havayolu ve bayrak taşıyıcı olarak dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olarak dünyanın en büyük networklarından birine sahip olan havayolu şirketi olarak insani yardıma ihtiyaç duyan bölgelerle onlara bu ihtiyaçları gidermek için yollanacak kaynakların bulunduğu adresler arasında insani köprüler kurmak, gönül köprüleri kurmak bizim tartışmasız vazifemizdir. Bunların parasal bir değeri, parayla ölçülecek bir değeri yoktur. Bunlar insani değerlerdir. Bunlar tamamen insanı merkeze alan işlerdir. İnanıyorum ki yaptığımız işlerin bereketi oranında da bize insani olarak geri dönüşleri de her şeyden daha değerli ve fazladır. Şirketlerimizi yönetirken ve büyütürken, insani değerler yitirmeden sosyal sorumluluk anlayışımızı daima aklımızda tutarak insandan aldığımızı insana geri vermeyi prensip edinerek yönettiğimizde çok daha farklı çok daha başarılı yerlere varırız. Bizim için elbette uluslararası anlamda Kızılay ve Kızılhaç federasyonunu Türkiye\'de ağırlamak önemli bir değerdir. Türkiye\'nin son 15 yılda insani yardım anlamında bu kadar önemli söz sahibi ülke haline getirilmesinde bu arkadaşlarımızın çok emeği vardır.\"

ARAKAN\'A DA YARDIM ELİNİ UZATTILAR

Somali\'den sonra Arakan\'daki insanlar için şirket çalışanlarının kendi arasında yardım topladığının altını çizen Aycı, konuşmasına şöyle devam etti:

“İnsani yardım köprüsü oluşmasında bu yardımların oraya ulaşmasında beraberce aracılık ettik. Yetmedi, Türk Hava Yolları çalışanları, benim mesai arkadaşlarım aralarında yardım toplayarak Somali\'ye aşevi açılmasında Kızılay\'ın değerleri katkılarıyla gerçekleştirdiler. Aynı mesai arkadaşlarımız şimdi de Arakan için yapıyorlar. Arkadaşlarımız kendi maaşlarından para toplayarak destek kampanyası yürütüyor. Şu an 500 bin lira civarında para topladılar. Belli bir miktar şirket olarak biz de destek olduk. Arkadaşlarımız Somali\'de olduğu gibi Arakan\'a da yardım elini uzatıyor.\"



Görüntü Dökümü

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-Toplantı salonundan görüntüler

-Katılımcılardan görüntüler

-Dr. Kerem Kınık konuşması

-İlker Aycı konuşması

-Çek takdimi