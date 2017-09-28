DHA İSTANBUL - THY AZERBAYCAN HAVAYOLLARI'NIN GALLEY TEDARİKCİSİ OLDU

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)

Bir süre önce ilk Galley satışını yapan Türk Hava Yolları\'nın ortak şirketi Turkish Cabin Interior\'un (TCI), simdi de Azerbaycan Havayolları\'nın 10 adet Boeing 737 Max uçaklarında Galley tedarikçisi seçildi.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, \"TCI şirketimiz,

Jetairways, SpiceJet\'ten sonra Azerbeycan Havayolları\'nın 10 adet Boeing 737 Max uçaklarında Galley tedarikçisi secildi.\" İfadesini kullandı.



