T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - TEM'DE ÇEKİCİ EYLEMİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA Çekici sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanamadıkları için eylem yaptı

17 Kasım 2018 20:39

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA
Çekici sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nü kullanamadıkları için eylem yaptı.
TEM Otoyolu Ümraniye TIR parkında biraraya gelen çekici sürücüleri adına açıklamayı  Mürsel Balta yaptı.
Balta, \"En büyük sıkıntımız, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nü kullanamıyor olmamız. Kullanan arkadaşlara büyük para cezaları geliyor. Araçlarımız ikinci köprüden geçemediğinden vatandaşlar da bundan rahatsız oluyor. Vatandaşlar, araçlarını Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nden çektirmek zorunda kalıyor. Bu anlamda yetkililerden yardım bekliyoruz\" dedi.
Basın açıklamasının ardından sürücüler konvoy halinde korna çalarak Kavacık\'a kadar ilerledi. Grup daha sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----
-Toplanan çekicilerin görüntüsü
-Sürcülerin görüntüsü
-Sürücüler ille röp
-Temde konvoy halinde ilerlemeleri
-Kornalarına basmaları
-Trafik ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera CengizALMAÇAYIRDHA ÇekiciFatih Sultan Mehmet KöprüsüTEM OtoyoluTIRBaltaKullananAraçlarımızVatandaşlarYavuz Sultan Selim KöprüsüBuBasınKavacıkGrupGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Toplanan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24