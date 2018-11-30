T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - TEM'DE 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA (2)

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA TEM Otoyolu Edirne istikameti Metris mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi

30 Kasım 2018 18:21

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA
TEM Otoyolu Edirne istikameti Metris mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 7 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
Kaza 14.30 sıralarında meydana geldi. Bir aracın aniden fren yapması sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Zincirleme kazada bazı araçlar birbirinin üstüne çıktı. Kazaya karışan bir kamyonetin sürücüsü başından yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçları kaldırma çalışması devam ediyor

Görüntü Dökümü
----------
-Olay yerinden görüntüler
-Kaza yapan araçlar
-Yaralının görüntüsü

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Murat SOLAKMelih OKUMUŞDHA TEM Otoyolu EdirneMetrisKazaBirZincirlemeKazayaYaralıyaDökümü Olay
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24