DHA İSTANBUL - TAKSİM MEYDANI'NDA 2019 COŞKUSU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN - Ali DANAŞ - İSTANBUL DHA

Yeni yıla Taksim\'de girmek isteyenler akın akın meydana geldi. 2019\'a girilmesiyle meydanda büyük bir coşku yaşandı.

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi alındı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi\'nde yeni yılı saatler kala hareketlilik arttı. 2019\'a girilmesiyle birlikte meydanda büyük bir coşku yaşandı. Yaşanan coşku havadan da görüntülendi

Görüntü Dökümü:

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- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE TAKSİM MEYDANI VE ÇEVRESİ

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