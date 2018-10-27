DHA İSTANBUL - SUUDİ ARABİSTAN KONSOLOSLUĞU'NDA DİKKAT ÇEKEN GELİŞME (yeniden)

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın 2 Ekim\'de öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken, Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dün sabah birkaç valizle birlikte Konsolosluktan ayrılan kişiler, gece saatlerinde valizlerle birlikte geri döndü.

Washington Post yazarı ve Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'nda gece saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Saat 03.30 sıralarında Konsolosluk kapısındaki polis bariyerlerine yanaşan siyah bir minibüs görevlilerce içeri alındı. Araçtaki kişilerin dün sabah yanlarındaki valizlerle birlikte Konsolosluktan ayrılan 3 kişi olduğu gözlendi. Gazetecilerin görüntü almasını engellemek için minibüs Konsolosluk garajına yaklaştırılırken daha önce araca yüklenen valizler olduğu düşünülen valizlerin de araçtan indirildiği görüldü. 3 kişi yanlarında taşıdıkları valizlerle konsolosluk binasına girdi.

Konsolosluk görevlisi olduğu tahmin edilen 3 kişi, dün sabah saatlerinde binadan ayrılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Minibüsün Konsolosluğa alınışı

- Minibüsten inen kişiler

- Minibüsün garajın önüne çekilmesi

- Minibüsten indirilen valizler

- Genel ve detay görüntüler



**GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ