DHA İSTANBUL - ŞİŞLİ'DEKİ SİLAHLI ÇATIŞMA: ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haber- Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA

Şişli\'de bir kafedekilerle, dışardan gelen bir grup arasında, Ağustos ayında 1 kişinin ölümü 1 kişinin yaralanması olayının şüphelisi yakalandı. Çatışma anının güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

Şişli Gülbahar Mahallesi\'nde 29 Ağustos\'ta bir otelin kafesinde çıkan silahlı çatışmada, Kaan Özcan hayatını kaybetmiş O.H. de yaralanmıştı. Güvenlik kameralarınca da görüntülenen olayın ardından şüpheliler kayıplara karışmıştı.

Güveni Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı M.Ç.\'yi 2 gün önce yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan tabanca da Şişli Kuştepe Mahallesi\'nde ağaçlık alanda gömülü halde bulundu.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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-Olay anının güvenlik kamera kaydı

ARŞİV

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-Olayın olduğu kafe

-Olay yerindeki polisler

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Yerdeki tabanca

-Röportaj

-Genel ve detaylar



