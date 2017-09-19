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DHA İSTANBUL - ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber - Kamera: Özgür EREN - Hakan KAYA / İSTANBUL (DHA) Şişli'de bir adrese yönelik olarak düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi Akkarg

19 Eylül 2017 23:31

Haber - Kamera: Özgür EREN - Hakan KAYA / İSTANBUL (DHA)
Şişli\'de bir adrese yönelik olarak düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı
Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi Akkarga Sokakta akşam saatlerinde bir binaya operasyon düzenledi. İki katlı binaya koçbaşı ile giren ekipler binada arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Binada bulunan 2 kişi polis ekipleri tarafında gözaltına alındı. Yaklaşık iki saat süren aramadan sonra polis ekipleri binadan ayrıldı.

Görüntü Dökümü 
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-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Binadan detay görüntü
-Koçbaşından detay görüntü
-Ele geçirilen uyuşturucudan detay görüntü
-Sokaktan detay görüntü
-Polis araçlarından detay görüntü
-Gözaltına alınanlardan detay görüntü


 

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