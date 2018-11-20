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DHA İSTANBUL - SİLİVRİ'DE D-100'DE ÖLÜMÜNE GEÇİŞLER

İSTANBUL, (DHA)  SİLİVRİ'de D-100 karayolu İstanbul ve Edirne yönlerinde üst geçit olmasına rağmen akıcı trafik arasında yayalar canları pahasına bariyerlerden atlayarak karşıdan karşıya geçiyor

20 Kasım 2018 13:48

İSTANBUL, (DHA) 
SİLİVRİ\'de D-100 karayolu İstanbul ve Edirne yönlerinde üst geçit olmasına rağmen akıcı trafik arasında yayalar canları pahasına bariyerlerden atlayarak karşıdan karşıya geçiyor. Birçok trafik kazasının meydana geldiği yollarda bariyerleri aşarak karşıdan karşıya geçenler yürekleri ağıza getiriyor.
D-100 karayolunda araçların arasından bariyerleri aşarak geçenler arasında, yol kenarından  Silivri Devlet Hastanesi\'ne gitmeye çalışanlar da yer alıyor.  Bir başka görüntüde 70 yaşlarında bastonlu bir kadının da  olası kazaya aldırmadan bariyerden atlayarak karşıdan karşıya geçtiği görülüyor. Yolda yayalar için uyarı tabeları da yer alıyor ancak umursayan yok. Bazıları da bisikletle yolun karşısına geçiyor. Kazaya davetiye çıkaranları her dakika görmek mümkün.

Görüntü Dökümü:
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-Yolun karşısına geçenler
-Araçların hızla gidişi
-Üst geçit
-Uyarı tabelası
-Kısa röp.
-Detaylar

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