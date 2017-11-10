DHA İSTANBUL - ŞİLE LİMANINDA ACILI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA

Şile açıklarında batan geminin kayıp personeli Vedat Odabaşı ve Engin Selçuk\'un arama çalışmaları sürerken, yakınlarının Şile Limanı\'nda bekleyişleri devam ediyor.

Öğlen saatlerinde çalışmalar hakkında aile yakınlarına bilgi veren Şile Kaymakamı Salih Yüce gemide çalışmaların sürdüğünü ve makine dairesinde saç kesimlerinin devam ettiğini söyledi.

Arama çalışmaları devam eden Engin Selçuk\'un babası, \"Dünyam yıkıldı, bir tek çocuğum var\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Aileler bekleyiş detayları

- Engin Selçuk\'un babasının açıklaması