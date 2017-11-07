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DHA İSTANBUL - ŞİLE AÇIKLARINDA BATAN GEMİ MÜRETTEBATINI ARAMA ÇALIŞMALARI BUGÜN DE SÜRDÜ

Haber - Kamera: Nurcan KIRCALI / İSTANBUL DHA Şile açıklarında batan "Bilal Bal" adlı kuru yük gemisi mürettebatını arama çalışmaları, 6'ncı gününde de sürdü

07 Kasım 2017 00:27

Haber - Kamera: Nurcan KIRCALI / İSTANBUL DHA
Şile açıklarında batan \"Bilal Bal\" adlı kuru yük gemisi mürettebatını arama çalışmaları, 6\'ncı gününde de sürdü.
Şile Kaymakamı Salih Yüce, sahilde bekleyen ailelere arama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bilgilendirme sırasında bazı aileler, Salih Yüce ve beraberindekilere, yakınlarının bulunamaması nedeniyle sitemlerde bulundu.
Bilgilendirmenin ardından basın mensuplarına konuşan Kaymakam Salih Yüce; \"Gün içerisinde aramalardan herhangi bir sonuç alamadık. Şimdi ara verildi, sabahın erken saatlerinde tekrar başlayacağız. Gemi bir bütün. Olası kırılma varsa alt bölümünde olabilir. Geminin bir bütün olduğu, parçalanmamış olduğu yönünde bilgiler aldık.\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Kaymakamın ailelere bilgi vermesi
-Ailelerin sitemde bulunması
-Kaymakam Salih Yüce\'nin açıklaması

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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