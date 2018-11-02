DHA İSTANBUL - SILA'NIN AVUKATINDAN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA (1)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Sıla\'nın avukat Rezan Epözdemir, Ahmet Kural ile ilgili yaptıkları şikayetle ilgili Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı.

Rezan Epözdemir, \"Bir kısım tanıklar beyanda bulunmak istedi. Birisi beyanda bulunacak. Soruşturmanın gizliliğiyle ilgili

Bu tanıkları olaya ilişkin bilgiye haiz olan tanıklar olacak. Bunlar bir şekilde sabah bir kısmı magazin programlarında da yer aldı. Menajerine de mailler atılmış. Başsavcılık makamı uygun gördü, tanıklar dinlenecek\" dedi.

Epözdemir, \"Tanıklar, bir tanesi şoför. İkisi de olayı gördüğünü iddia eden, haber kanallarına da ulaşan; bizim müvekkilimize ulaşan iki hanımefendi. Başsavcılık makamı onları da dinleyecek birazdan\" dedi.

\"Sıla’nın psikolojik durumu merak ediliyor\" diyen Rezan Epözdemir, \"Biraz önce yanındaydım. Tabi çok zor, kabul edilebilir değil. Bir kadının sanatçının saldırıya maruz kalması kabul edilemez\" diye konuştu.

Kural\'ın ifadesine önümüzdeki hafta başvurulmasını beklediklerini söyleyen Epözdemir, Başsavcı da olumlu olumsuz bir irade ortaya koyacaktır\" dedi.

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-Avukatın açıklaması