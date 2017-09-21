DHA İSTANBUL - SICAKTAN BUNALANLAR SAHİLLERE KOŞTU

Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

İstanbul\'da bugün Eylül ayının sıcaklık rekoru kırıldı. Yer yer 39,5 derece sıcaklıkların ölçüldüğü kentte sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti. Akşam olması ile birlikte tercih edilen yerlerden birisi de Balat sahili oldu. Sahil kenarına gelenler mangal yakıp, semaverde çay demledi. Sıcaklardan evinde duramadığını belirten bir kişi, \"evde sıcaktan yatamadım. Buraya geldik, mangal yapıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Haliç

-Yeşil alanda oturanlar

-Parkta oynayan çocuklar

-Mangal yapanlar ile röportaj

-Semavere odun parçası atan çocuk

-Genel ve detay görüntüler

