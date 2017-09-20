DHA İSTANBUL - SICAK HAVA İSTANBULLULARI BUNALTTI

Hakan KAYA-Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Etkili olan sıcak hava İstanbulluları bunalttı. Bazı kişiler serinlemek için gölgelik alanları tercih ederken, bazıları ise güneşten şemsiye açarak korunmaya çalıştı.

İstanbul\'da bugün Eylül ayının sıcaklık rekoru kırıldı. İstanbul\'da bazı bölgelerde 39.5 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı İstanbulluları bunalttı. Taksim Meydanı\'nda bazı kişiler sıcak havadan korunmak için gölgelik alanları tercih ederken, bazılarının ise Taksim Cumhuriyet Anıtı\'nın çevresindeki çimlerde uyuduğu görüldü. Güneş ışınlarından bazı vatandaşlar ise şemsiye açarak korundu. Sıcak hava sokak hayvanlarını da etkiledi. Sıcaktan bulanan bir köpeğin ise gölgelik alanda uyuduğu görüldü.



Görüntü Dökümü

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-Gölgede yatan insanlardan detay görüntü

-Su içen insanlardan detay görüntü

-Şemsiye ile gezen turistlerden detay görüntü

-Gölgede oturan insanlardan detay görüntü

-Cumhuriyet Anıtında gölgede oturan insanlardan detay görüntü

-İstiklal Caddesinde yürüyen insanlardan detay görüntü

-Gölgede yatan köpekten detay görüntü

