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DHA İSTANBUL - SERVİS ŞOFÖRÜ CİNAYETİNDE 3 TUTUKLAMA

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA Kağıthane'de servis şoförü Kıyasettin Tacer(41)'in silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

03 Kasım 2017 00:43

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA
Kağıthane\'de servis şoförü Kıyasettin Tacer(41)\'in silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kağıthane\'de Girne caddesinde geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen olayda servis şoförü Kıyasettin Tacer, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırganlar bir ciple olay yerinden kaçmışlardı. Polis olaydan sonra başlattığı operasyonlarda olayda silah kullandığı tespit edilen Ferit A.\'yı Isparta\'da, ağabeyi Ercan A.\'yı Sultangazi ilçesinde gözaltına almıştı. Bu kişilerin ifadesine göre saldırı sırasında otomobilde bulunan Nazmi A.\'da dün yakalanmıştı.
Soruşturma sonucu olayda hayatını kaybeden Kıyasettin Tacer\'in daha önceden Ercan A.\'yı tabancayla yaralayarak sakat kalmasına neden olduğu, bu nedenle aralarında husumet oluştuğu belirlendi. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler, bugün işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ercan A. yürüyemediği için polislerin kucağında ekip otosuna bindirildi. Çağlayan Adalet Sarayı\'nda savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması
-Şüphelinin polisin kucağında taşınarak polis otosuna bindirlmesi

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