DHA İSTANBUL - ŞEHİT KIZI, AFRİN ŞEHİTLERİ İÇİN TAKSİM'DE LOKMA DAĞITTI

Haber - Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde, bir operasyon esnasında üzerindeki el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Engin Üstün\'ün 10 yaşındaki kızı Sahra, Afrin Şehitleri için Taksim Meydanı\'nda lokma dağıttı. Türk Milleti Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD), Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen askerler için Taksim Meydanı\'nda lokma döktürdü. Dernek üyeleri ellerindeki Türk bayrakları ve Türk boylarını simgeleyen flamalar taşıdı. Şehitler için dökülen lokmayı 2008 yılında Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde, bir operasyon esnasında üzerindeki el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Engin Üstün\'ün 10 yaşındaki kızı Sahra Üstün dağıttı. Dağıtım sırasında şehit kızı \"Şehitlerimiz için Fatiha okuyun\" anonsu yaptı. Lokma için sıraya girenler lokmaları aldıktan sonra şehitler için dua okudu. Lokma dağıtan Sahra, “Şehitler için lokma dağıtıyoruz. Şehitlerimizin kanı yere dökülmesin. Şehitlerimize Fatiha okusunlar şehitlerimizi yalnız bırakmasınlar başka bir şey istemiyoruz. Benim babam Hakkari Yüksekova\'da 2008 yılında şehit oldu\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Türk bayrakları

-Lokma dağıtılması

-Lokmacının önündeki sıra

-Şehit kızının lokma dağıtması

-Şehit kızıyla röp

-Genel ve detaylar







