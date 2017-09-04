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DHA İSTANBUL - ŞEHİT HALİL İBRAHİM GÜREL'İN BABA EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ

  Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ, İstanbulDHA  Hakkari Çukurca'da şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Güler'in (21) baba evine ateş düştü

04 Eylül 2017 14:47

 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ, İstanbulDHA 
Hakkari Çukurca\'da şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Güler\'in (21) baba evine ateş düştü. Gürel Çatalca Fevzipaşa Mahallesi\'nde bulunan baba evine bayraklar asıldı, taziye çadırı kuruldu. 

“DİMDİK AYAKTAYIZ KİMSE YIKAMAZ BİZİ, YIKILMAYACAĞIZ\"
Güler\'in ablası Duygu Şeker, “Dün görüntülü konuşmuştuk. \'İzine geleceğim abla sürpriz yapacağım\' dedi. Ama gelemedi, haberini aldık. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum, inanamıyoruz\"  diye konuştu. 
Güvenlik görevlisi olan baba Kani Gürel, “En son dün akşam konuştum çocuğumla, ondan sonra bir daha görüşemedik. Halil İbrahim\'imizi kaybettik işte. Yapacak bir şey yok \'vatan sağ olsun\' diyeceğiz. Biz de gideceğiz oraya ve aynı vazifeyi yapacağız. Dimdik ayaktayız kimse yıkamaz bizi, yıkılmayacağız\" dedi. 

AİLESİNE GÖNDERDİĞİ SON FOTOĞRAF
Halil İbrahim Gürel\'in dün ailesi ile yaptığı görüntülü konuşmanın ekran görüntüsü ve ailesine dün gönderdiği son fotoğrafı da bulunuyor. Güler\'in fotoğrafta gülümsediği görülüyor. Şehit Güler\'in cenazesi Çatalca Ulu Cami\'de öğle namazının ardından kaldırılacak. Güler Edirnekapı Şehitliği\'ne defnedilecek. 

Görüntü Dökümü:
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- Evden görüntüler
- Abla Şeker ile röportaj
- Baba Gürel ile röportaj
- Sokaktan görüntüler
- Ablası ile yaptığı görüntülü konuşmanın ekran fotoğrafı (03.03)
- Gürel\'in ailesine dün gönderdiği son fotoğrafı (03.08)
- Gürel fotoğrafları
- Detaylar 

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