DHA İSTANBUL - SAVCILIK İTİRAZ ETTİ; PKK'YA DESTEK SAĞLANDIĞI ÖNE SÜRÜLEN İŞADAMI TUTUKLANDI

Haber : Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

Terör örgütü PKK\'ya maddi destek sağlayan işadamlarından olduğu iddiasıyla yakalanıp 100 bin TL kefaletle serbest kalan H.T savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınıp tutuklandı.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avusturya’da PKK adına finans faaliyeti yapan, örgüte maddi destek veren işadamları arasında olduğu öne sürülen H.T’yi Avusturya’ya gitmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı’nda yakalamıştı.

KONGRA-GEL eş başkanı R.K ile iletişimi olduğu iddia edilen H.T’nin MEDNUÇE TV’nin yayınlarında yer alan işadamlarından olduğu öne sürülmüştü.. H.T’nin üzerinde 2 bin 66 Dolar, 19 bin 411 Euro, 240 Frank, 95 Pount, 10 bin 869 lira bulundu.

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen H.T. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. H.T. imza ve yurt dışı çıkış yasağı konularak 100 bin TL kefaletle serbest bırakıldı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDI

Savcılık H.T’nin serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazın mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine H.T hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.T.’yi geçtiğimiz Perşembe günü gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan H.T, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

---------

-Fotoğraf