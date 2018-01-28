T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - SARIYER'DE HAFRİYAT KAMYONU ŞARAMPOLE YUVARLANDI

* Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu

28 Ocak 2018 16:59

* Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM /İstanbul DHA
Sarıyer\'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu şarampole yuvarlandı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, Sarıyer Gümüşdere- Uskumruköy Yolu\'nda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye döküm sahasından gelen Ayhan Tekeş\'in kullandığı 54 H 5646 plakalı hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Ayhan Tekeş, kazadan yara almadan kurtuldu. Hafriyat kamyonu şoförü Ayhan Tekeş \"Hafriyat döküm sahasından geliyordum. Yukarıdan araç gelince kamyon kaydı. Toparlayamadım. Yukarıdan aşağıya kaydı\" dedi.

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Kaza yapan hafriyat kamyonu
-Şoför ile röp.
-Jandarmanın trafiği yönlendirmesi
-Genel ve detaylar 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SürücüHaberKamera Hasan YILDIRIMDHA SarıyerKaza Sarıyer Gümüşdere Uskumruköy YoluEdinilenAyhan TekeşVatandaşlarınSürücü Ayhan TekeşHafriyatYukarıdanToparlayamadım YukarıdanGörüntü Dökümü KazaJandarmanın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24