DHA İSTANBUL -  SAHTE PARA BASIP PİYASAYA SÜRMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Haber-Kamera:İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul DHA)

Avcılar\'da sahte para basarak piyasaya sürdüğü belirlenen 1 kişi gözaltına alınırken, 46 adet sahte 200 TL ve 71 adet sahte 100\'lük ABD doları ele geçirilirken, bunların hazırlanmasında kullanılan malzemelere el konuldu.

Çeşitli kişilere sahte banknot verildiği belirlenince Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri harekete geçti. Sahte paraları piyasaya sürdüğü belirtilen Seyfettin A., Ambarlı Mahallesi\'nde oturduğu evde gözaltına alındı. Bu kişinin sahte paralar ve bunları yapımında kullandığı malzemeleri kayınvalidesinin aynı mahalledeki evinde sakladığı belirlenince, ikinci operasyon yapıldı. Bu evde 46 adet sahte 200 banknot ile 71 adet sahte 100\'lük ABD doları ve sahte para yapımında kullanılan 2 litre mürekkep, plastik kutu içerisinde bir miktar kimyasal toz, 250 gramlık plastik şeffaf poşet içerisinde mavi kimyasal toz, 3 şırınga, 1 eldiven ve bir miktar pamuk bulundu. Gözaltına alınan Seyfettin A. ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

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Emniyet Müdürlüğü\'nde sergilenen sahte para ve malzemeler