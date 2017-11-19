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DHA İSTANBUL - POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Sansasyonel bir eylem için İstanbul'a geldiği belirlenen 'Baver' kod adlı PKK'lı il genelinde aranıyor

19 Kasım 2017 21:35

Sansasyonel bir eylem için İstanbul\'a geldiği belirlenen \'Baver\' kod adlı PKK\'lı il genelinde aranıyor.

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sansasyonel bir eylem için İstanbul\'a geldiğini belirlediği terör örgütü PKK üyesi \'Baver\' kod adlı Yunus Sanamalı\'nın yakalanması için çalışma başlattı.

YAKALANMAMAK İÇİN SIK SIK ADRES DEĞİŞTİRİYOR 
Yakalanmamak için çeşitli sahte kimlikler kullandığı ve sık sık kaldığı yeri değiştirdiği belirlenen şüphelinin fotoğrafları kısa sürede yakalanması için basın mensuplarıyla paylaşıldı. Sanamalı\'nın da aralarında olduğu toplam 3 kişinin yakalanması için polis ekiplerin aralıksız çalışmaları devam ediyor.

YARDIM ETTİĞİ BELİRLENEN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI 
TEM ekipleri, yaptığı operasyonlarda Sanamalı\'ya barınma, ulaşım ve lojistik destek sağladığı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde yaptığı operasyonlarda 14 kişiyi yakalayarak gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6\'sı tutuklanırken 8\'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Görüntü  Dökümü:
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-Yunus Sanamalı\'nın fotoğrafı

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