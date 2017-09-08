DHA İSTANBUL - PİSTTE "ÖLÜ MARTI" İHTİMALİ UÇAKLARA PAS GEÇİRTTİ. 

* \" Belki ölüsü pist üzerindedir \" . Atatürk Havalimanı\'na inişi sırasında martıya çarpan uçağın kadın kaptan pilotunun bu anonsu sonrası iniş halindeki 2 uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı.



Murat ÇAKIR, İstanbulDHA

Türk Hava Yolları\'nın TK 673 sayılı Mombasa -İstanbul seferini gerçekleştiren uçağı Atatürk Havalimanı\'na inişte martıya çarptı. Uçağın kadın kaptan pilotu çarpma sonrası durumu Atatürk Havalimanı Hava Kontrol Kulesi\'ne bildirdi. Boeing 737-900 tipi uçağın inişte 80 feet (25 metre ) yükseklikte çarptığı martının ölüsünün piste düşmüş olabileceğini bildiren kadın kaptan kuleyi uyardı. THY pilotu \" Efendim 80 feet civarında piste inerken pist üzerinde martı çarptı belki ölüsü pist üzerindedir bilginiz olsun \" diyerek kuleye bilgi verdi.

Bu esnada iniş için sırada bulunan Türk Hava Yolları\'nın Riyad-İstanbul ve Kopenhag-İstanbul seferlerini yapan uçakları ile Azerbaycan Hava Yolları\'nın Bakü-İstanbul seferini yapan uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı. Saat 10.30 sıralarında yaşanan çarpma hadisesi sonrası pistte kuş ölüsü arandı. Martıya çarpan Türk Hava Yolları uçağı da bakıma alınarak hasar görüp görmediği tespit edilmeye çalışıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.

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İnişe geçen bir THY uçağı

Kule ve uçak görüntüsü

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