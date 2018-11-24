DHA İSTANBUL - PERU VE KOLOMBİYALILAR... "SOYULMAK ÜZEREYİM" DİYE TELEFON EDİNCE KURTULDU

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) MALTEPE\'te bankadan para çeken bir kişiyi takip ederek otomobilinin lastiğini patlatan ardında soymaya çalıştıkları iddia edilen ikisi Kolombiya biri Peru uyruklu 3 kişi yakalandı. Mağdur Mesut D.\'nin kendisini takip edenleri fark ederek \"Soyulmak üzereyim\" diyerek polise haber verdiği öğrenildi.

Maltepe, Zümrütevler Mahallesi\'nde 16 Kasım\'da yaşanan olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; Bir bankadan 117 bin lira çeken işadamı Mesut D. otomobiline bindikten hemen sonra benzin almak için bir akaryakıt istasyonunda durdu. Bir süre sonra yoluna devam eden Mesut D. arka lastiğinin inmeye başladığını peşinde ise bir otomobilin olduğunu fark etti.

İŞADAMI POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Bunun üzerine Gülsuyu Polis Merkezi\'nin bulunduğu sokağa sapan Mesut D. 155\'i arayarak \"Üzerimde yüklü para var. Birileri beni takip ediyor. Otomobilimin lastiği de inmek üzere sanırım soyulmak üzereyim\" deyip yardım istedi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN POLİSLER ŞÜPHELİLERİ YAKALADILAR

Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerine geldiklerinde şüpheliler kaçmaya çalıştı. Başlayan takibin ardından durdurulan otomobilde bulunan Kolombiya uyruklu Harol Octavio P.(48), Ana Marcela G.(28) ve Peru uyruklu Dainel Arturo M.(39) gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelilerin Mesut D.\'nin lastiğini patlatırken görüntülerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

SERBEST KALDILAR

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Lastik patlatırken güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelilerin adliyeye sevki