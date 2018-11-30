DHA İSTANBUL - PENDİK'TE KUYUMCUDA SOYGUN GİRİŞİMİ: 1 YARALI (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN -İSTANBUL DHA

Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Kulaç Sokak üzerinde bulunan bir kuyumcuya pompalı tüfekle giren 2 kişi soygun girişiminde bulundu. Direnin kuyumcuyu bacağından yaralayan şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralı kuyumcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası

- Kuyumcudan görüntü

- Polis ekiplerinden

- Detaylar

