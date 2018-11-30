T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - PENDİK'TE KUYUMCUDA SOYGUN GİRİŞİMİ: 1 YARALI (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN -İSTANBUL DHA Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Kulaç Sokak üzerinde bulunan bir kuyumcuya pompalı tüfekle giren 2 kişi soygun girişiminde bulundu

30 Kasım 2018 17:08

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN -İSTANBUL DHA
Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Kulaç Sokak üzerinde bulunan bir kuyumcuya pompalı tüfekle giren 2 kişi soygun girişiminde bulundu. Direnin kuyumcuyu bacağından yaralayan şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralı kuyumcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Güvenlik kamerası
- Kuyumcudan görüntü
- Polis ekiplerinden
- Detaylar  
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera CengizDHA Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Kulaç SokakDireninYaralıDökümü GüvenlikKuyumcudanPolisDetaylar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24