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DHA İSTANBUL - PENDİK'TE AKIL ALMAZ GÖRÜNTÜ; TAMPONA SIKIŞAN YARALI KÖPEKLE DAKİKALARCA İLERLEDİ

*Çarptığı köpek aracının tamponuna sıkıştı

07 Aralık 2017 23:03

*Çarptığı köpek aracının tamponuna sıkıştı. Dikkatsiz sürücü yaralı hayvanın halinden habersiz dakikalarca ilerleyişini sürdürdü. Taki duyarlı bir sürücü tarafından uyarılana kadar. 
* O anlar bir amatör kamera tarafından böyle görüntülendi. 

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA
Akıllara durgunluk veren bu görüntü, dün D-100 Karayolu Pendik mevkinde otomobiliyle seyreden İbrahim Şahin isimli duyarlı bir sürücü tarafından çekildi. 34 FD 4867 plakalı bir araç Edirne istikametinde seyir halinde... Dakikalar öncesinde de bir köpeğe çarpmış... Ama sürücü, köpeğin ön tampona sıkıştığından habersiz, ilerleyişini sürdürüyor. Aynı istikamette otomobiliyle seyreden İbrahim Şahin o sürücüyü korna çalarak uyarıyor ve araç duruyor. Şahin, araç durduktan sonra köpeğe yardım etmek için video kaydını sonlandırıyor. Köpek sıkıştığı yerden çıkartılıyor. Üç yerinde kırık ve iç kanaması olan köpek önce yakındaki bir veterinere ardından da Kısırkaya Hayvan Barınağı\'na götürüldü. Yaralı köpek burada tedavi altında tutuluyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Tampona köpek sıkışmış aracın ilerleyişi
-Sürünün korna çalınarak uyarılması
-Aracın durması

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