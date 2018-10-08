DHA İSTANBUL - (ÖZEL)  KOVALAMACA KAZAYLA SONA ERDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta polisten kaçan otomobildeki şüpheli kişi kaza yapınca yakalandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler gece saatlerinde Doğan Araslı Bulvarı\'nda devriye görevi sırasında şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Ancak şüpheli araçtaki kişi \'dur\' ihtarına uymadı. Hızla kaçan şüphelinin peşine polis ekipleri takıldı.

Kovalamaca İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi\'nde sona erdi. Şüpheli önce park halindeki minibüse ve sonrasında ise yine park halindeki kamyonete çarptı. Polisten kaçan şüpheli Orbay Ç. (21) yakalanarak gözaltına alındı. Aracın kiralık olduğu öğrenilirken yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçildi. Gözaltına alınan şüpheli, Esenyurt Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Kovalamacadan görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Polisin incelemesi

-Mahalle sakinlerinin görüntüsü

-Yakalanan şüpheli

-Ele geçirilen uyuşturucu

-Detaylar