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DHA İSTANBUL - (ÖZEL) KADIKÖY'DE EYLEMCİLERE POLİS MÜDAHALESİ

- Biber gazlı müdahale sonrası yere yatırılan eylemcilere kelepçe takıldı

12 Kasım 2017 12:21

- Biber gazlı müdahale sonrası yere yatırılan eylemcilere kelepçe takıldı. 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Kadıköy\'de eylem yapan gruba, polis biber gazı ile müdahale etti. Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi bir grup, Kadıköy Süreyya operası önünde toplandı. \"Ekim Devrimi\"nin 100. yılında yürüyüş yapmak istediklerini belirten gruba polis izin vermedi. Yürümekte ısrar eden gruba polis, biber gazlı mermi ve copla müdahale etti. Eylemciler kaçmaya çalışırken polis, yakaladığı kişileri yaka paça gözaltına aldı. Eylemcilerden 4\'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı.Yere yatırılanlar eylemcilere kelepçe takıldı. Gözaltına alınan eylemciler çevik kuvvet otobüsüne bindirilirken slogan atmaya devam etti.  12 eylemci, polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Grubun görüntüsü
-Çevik kuvvet ekiplerinin görüntüsü
-Grubun bayrak açıp slogan atması
-Polis ile eylemciler arasındaki kovalamaca
-Polisin biber gazı ile müdahalesi
-Gözaltına alınanlar
-Kelepçe takılması
-Çevik kuvvet otobüsüne bindirilmesi
-Slogan atmaları

11.11.2017 - 18.30 Haber Kodu : 171111163

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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